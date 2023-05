Landelijke pinstoring zorgt voor lange rijen in supermarkten en andere winkels

Vanwege pinproblemen kunnen mensen in sommige supermarkten en andere winkels nu alleen met cash betalen. Betalen met de pinpas is dus niet overal mogelijk. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.

De website Allestoringen.nl ontving dinsdagmiddag tienduizenden meldingen van mensen die aan de kassa problemen ondervonden. Op Twitter verschenen onder meer foto's van lange rijen bij Albert Heijn-filialen. De supermarktketen houdt het op een "externe storing". Inmiddels kan er bij de Albert Heijn weer gepind worden, zegt de woordvoerder.

In verschillende winkels hangen nu briefjes met informatie over de pinstoring. Daarop staat dat klanten wel contant kunnen afrekenen.

Ook Blokker kampt met het pinprobleem. Een woordvoerder zegt dat alle winkels zijn geïnformeerd over de storing. "Maar dit kunnen we niet intern oplossen, het probleem ligt bij een ander bedrijf", zegt ze. Ook is onduidelijk hoelang de storing nog duurt. "We hopen dat het snel is opgelost."

De winkels van supermarktketen Lidl hebben eveneens last van de storing. "We zijn nog aan het kijken waar het precies aan ligt", vertelt een woordvoerder.

Betaalvereniging Nederland laat weten dat het probleem niet bij banken, betaalinstellingen en transactieverwerkers lijkt te zitten. Die hebben momenteel geen signalen van een storing.