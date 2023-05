Tien Nederlanders aangehouden voor drugshandel op het darkweb

De politie heeft tien Nederlanders aangehouden die betrokken waren bij de handel in drugs op het darkweb. Dat is een afgeschermd deel van het internet. De aanhoudingen hoorden bij een internationale operatie, waarbij autoriteiten een illegale marktplaats op het darkweb oprolden.

De politie kreeg de verdachten in beeld dankzij een internationaal onderzoek. Tijdens de internationale operatie werden in anderhalf jaar tijd in totaal 288 mensen opgepakt. Dat gebeurde ook in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk, melden de Nederlandse politie en Europol dinsdag.