Dit weten we over platform Bluesky van Twitter-oprichter Jack Dorsey

Opnieuw is er een alternatief voor Twitter dat de wind in de zeilen heeft: Bluesky. Zou dit platform veel gebruikers kunnen aantrekken en vasthouden? Bluesky heeft in elk geval één troef: Jack Dorsey zit erachter. De voormalige Twitter-directeur probeert het met een nieuw sociaal netwerk nu huidig eigenaar Elon Musk het ene na het andere twijfelachtige besluit neemt.

"Heeft iemand een uitnodiging voor Bluesky over?" Die vraag wordt momenteel veel gesteld op fora en sociale media. Bluesky gaat mondjesmaat open voor nieuwe gebruikers en vooralsnog kun je alleen via via naar binnen.

Ook is er een wachtlijst waar je een e-mailadres kunt achterlaten. Maar wanneer je toegang krijgt, is niet bekend. Dat is een deel van de aantrekkingskracht. Bluesky is nog exclusief en daarom willen geïnteresseerden er snel bij zijn.

Bluesky lijkt nogal op Twitter. Mensen kunnen er berichten van maximaal driehonderd tekens delen. Gebruikers kunnen elkaar volgen, op elkaar reageren en berichten van anderen delen. De tijdlijn kun je op twee manieren inrichten. Zo is er een tijdlijn die berichten op basis van jouw interesses bovenaan zet. Of je kiest voor een tijdlijn die de nieuwste berichten voorrang geeft.

Maar op de achtergrond werkt Bluesky anders dan Twitter. Het is namelijk een open, gedecentraliseerd netwerk. Daarmee lijkt het meer op Twitter-alternatief Mastodon.

Gebruikers hebben het voor het zeggen

Het idee is dat Bluesky gebruikers meer controle wil geven over hoe ze het platform gebruiken. Zo kunnen gebruikers uiteindelijk een server kiezen waar ze zich thuis voelen. Zo'n server heeft eigen regels en eigen moderatoren en kan volgens bepaalde normen en waarden of interesses zijn ingericht.

Vooralsnog is er op Bluesky slechts één standaard server waar iedereen op zit. In de toekomst kan iedereen een eigen server verbinden.

"Mensen bepalen op Bluesky zelf hoe de algoritmes moeten werken", schreef Bluesky eind 2022 in een blogpost. "Zodat ze meer controle hebben over wat voor berichten ze te zien krijgen. Die controle is belangrijk als we online platformen willen blijven vertrouwen."

Dorsey heeft geen vertrouwen meer in Musk

Bluesky is al jaren in de maak. In 2019 presenteerde toenmalig Twitter-directeur Dorsey zijn idee voor een "open en decentrale standaard voor sociale media". Die standaard was bedoeld als een protocol voor allerlei apps en sociale media, waaronder Twitter.

Krap drie jaar later werd Bluesky losgekoppeld van Twitter, zodat het echt open en transparant kon werken. Dat was allemaal nog voordat Musk Twitter overnam en met een reeks veranderingen stof deed opwaaien.

Dorsey noemde Musk ooit "de enige oplossing" voor het voortbestaan van Twitter. Maar inmiddels denkt hij daar anders over. Maar de voormalige directeur vindt hem bij nader inzien toch niet de beste leider voor Twitter, zegt hij op Bluesky. "En ik denk dat hij verkeerd heeft gehandeld, nadat hij erachter was gekomen dat zijn overname slecht getimed was."

Ook denkt Dorsey dat het Twitter-bestuur de verkoop aan Musk niet had moeten doorduwen. "Het is helemaal ingestort", zegt hij. "Het enige wat wij kunnen doen, is iets nieuws bouwen en ervoor zorgen dat dit niet nog eens gebeurt."

Bluesky is nog maar net begonnen

Het is onduidelijk hoe Bluesky zich op de lange termijn zal ontwikkelen. Het platform heeft vooralsnog slechts 50.000 gebruikers. Maar de groei wordt ook geremd door het deurbeleid van de app.

Zodra de deuren opengaan voor iedereen, zal blijken hoe populair Bluesky écht is. Ook wordt dan duidelijk hoe simpel het is om Bluesky te betreden en hoe goed de huisregels van verschillende servers nageleefd worden.