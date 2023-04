Sony verkoopt in eerste kwartaal drie keer zoveel PlayStation 5-spelcomputers

Delen via E-mail

Sony heeft in de eerste drie maanden van dit jaar 6,3 miljoen PlayStation 5-spelcomputers verkocht. Dat zijn er drie keer zoveel als in het eerste kwartaal van 2022. Toen kon het bedrijf door tekorten aan onderdelen minder gameconsoles maken.

Sony had in het eerste kwartaal ook succes met de verkoop van games, muziek en films. Dat droeg bij aan de totale jaaromzet van 11,5 biljoen yen (77 miljard euro). Die omzet is een record voor het entertainment- en elektronicabedrijf. Het oude omzetrecord dateerde van vorig jaar.