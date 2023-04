Intel heeft last van een chipoverschot en lijdt fors verlies

Het chiptekort van de afgelopen jaren is bij chip- en processorfabrikant Intel omgeslagen in een chipoverschot. De verkoop van chips is flink gedaald. Daardoor groeit de voorraad, met slechte omzet- en winstcijfers als gevolg.

Intel is een van de belangrijkste fabrikanten van processoren voor computers. Tijdens de coronapandemie kochten mensen opeens heel veel computers om thuis te kunnen werken. Tegelijkertijd kwam door strenge lockdowns het wereldwijde transport plat te liggen. Daardoor ontstond een chiptekort.

Nu de coronapandemie voorbij is, is de vraag naar nieuwe computers flink gedaald. Daardoor verkocht Intel aanzienlijk minder chips en nemen de voorraden toe. Dat overschot kost het bedrijf veel geld, doordat chips snel in waarde dalen.

Intel draaide in de eerste drie maanden van dit jaar een omzet van 11,7 miljard dollar (10,6 miljard euro). Dat is 36 procent minder dan de 18,4 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar.

De omzet daalde zo hard dat Intel zelfs in de rode cijfers is beland. Het bedrijf noteerde een verlies van 2,8 miljard dollar. Dat is een daling van 134 procent in vergelijking met de eerste drie maanden van 2022. Toen maakte de processorfabrikant nog een winst van 8,1 miljard dollar.