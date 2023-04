Kunstmatige intelligentie helpt Amazon aan hogere omzet

Delen via E-mail

Internetbedrijf Amazon heeft de omzet uit de verkoop van advertenties met 21 procent zien stijgen in de eerste drie maanden van dit jaar. Kunstmatige intelligentie helpt het techbedrijf om nog gerichter reclames aan te bieden. Adverteerders zijn bereid om daar meer voor te betalen.

De totale omzet van Amazon steeg in het eerste kwartaal naar 127,4 miljard dollar (bijna 116 miljard euro). Dat is 9 procent meer dan in de eerste drie maanden van 2022.