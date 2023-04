Zoekmachine en reclametak van Google staan onder druk, maar omzet stijgt toch

Google-moederbedrijf Alphabet voelt de toenemende concurrentie van andere bedrijven op het gebied van video en zoeken. Advertenties leverden Alphabet opnieuw minder op. Toch wist het bedrijf meer omzet te draaien dan analisten hadden verwacht.

De verkoop van online reclames via Google is sinds jaar en dag een belangrijke inkomstenbron voor Alphabet. Maar die inkomsten lopen terug, blijkt uit de kwartaalcijfers . Bedrijven besteden steeds minder geld bij Google aan online advertenties. Zo liepen de reclame-inkomsten bij YouTube terug.

De zoekmachine van Google leverde nog wel 1,87 procent meer op dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Maar die stijging is veel kleiner dan in voorgaande jaren. Zo meldde Alphabet in het eerste kwartaal van 2022 nog een groei van ruim 24 procent. In 2021 kwam de groei uit op ruim 30 procent.