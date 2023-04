Wéér Twitter-chaos: doden en beroemdheden opgescheept met blauwe vinkjes

Er komt maar geen einde aan het gedoe over blauwe vinkjes op Twitter. Alleen mensen die betaalden voor Twitter Blue zouden nog een vinkje houden. Nu blijkt dat directeur Elon Musk eigenhandig abonnementskosten betaalt voor accounts van beroemdheden die daar niet op zitten te wachten.

Schrijver Stephen King, basketballer LeBron James en acteur Jason Alexander zweren dat ze niet voor hun vinkje hebben betaald. Toch hebben ze er één.

"Mijn Twitter-account zegt dat ik heb betaald voor Twitter Blue", schrijft King. "Dat heb ik niet. Mijn Twitter-account zegt dat ik mijn telefoonnummer heb gegeven. Dat heb ik niet."

Ook andere beroemdheden voelen zich genoodzaakt om duidelijk te maken dat ze Twitter niet financieel ondersteunen. "Ondanks de implicatie wanneer je klikt op het blauwe vinkje, dat op mysterieuze wijze weer naast mijn naam is verschenen, betaal ik niet voor deze 'eer'", schrijft acteur Ian McKellen.

Zelfs overleden personen hebben inmiddels weer een vinkje. Zo lijken accounts van onder meer topkok Anthony Bourdain, basketballer Kobe Bryant en Linkin Park-zanger Chester Bennington te betalen voor Twitter Blue.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Alleen nog betaalde vinkjes

Het nieuwe vinkjesbeleid van Twitter ging zaterdag in. Vanaf die dag krijgt iedereen die zo'n 9 euro per maand betaalt voor Twitter Blue, een blauw vinkje naast zijn naam. Accounts die al een vinkje hadden, moeten daar nu ineens voor betalen.

Een blauw vinkje betekende vroeger dat Twitter de identiteit van een gebruiker had gecontroleerd. Met name journalisten, beroemdheden en merken kregen zo'n badge. Daarmee was in één oogopslag voor iedereen duidelijk welke accounts echt of nep waren.

Inmiddels is bekend dat Twitter aan een aantal mensen abonnementen op Twitter Blue heeft uitgedeeld. Dat gebeurde "namens Elon Musk", schrijft The Verge. Musk beweert op Twitter alleen persoonlijk te betalen voor abonnementen van Stephen King, Star Trek-acteur William Shatner en LeBron James.

Maar mensen die op hun vinkje klikken, zien niet dat er voor hen is betaald. "Dit account is geverifieerd omdat ze zijn geabonneerd op Twitter Blue en ze hun telefoonnummer hebben bevestigd", staat in de melding.

Vinkjes mogelijk misleidend

Een aantal beroemde Twitteraars probeert hun gratis vinkje weg te krijgen. Het bekende account Dril riep op om iedereen met een badge te blokkeren, maar kreeg daarna van Twitter zelf een vinkje.

Ook model Chrissy Teigen kreeg ongewild een vinkje. Net als Dril lukte het haar (voorlopig) ervan af te komen door haar naam te veranderen.

Overigens zijn er ook beroemdheden die juist wel een (gratis) blauw vinkje willen. Acteur Charlie Sheen vroeg Musk er publiekelijk om. "Het zou veel voor me betekenen, alvast bedankt", luidde zijn tweet. Dat verzoek werd ingewilligd.

Het is niet duidelijk of Twitter mensen zomaar een blauw vinkje, waarvoor doorgaans betaald moet worden, mag geven. Dril zegt van niet. Hij plaatste een screenshot van de Amerikaanse Lanham-wet. Daarin staat dat misleidende aanprijzing van goederen en diensten verboden is.

Musk heeft nog niet serieus gereageerd. Wel deelt hij lollige plaatjes op Twitter.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Musk wil geld verdienen aan Twitter

Musk kocht Twitter vorig jaar voor een megabedrag van 44 miljard dollar. Sindsdien probeert hij het platform winstgevend te maken. Onder meer met Twitter Blue, dat recent werd vernieuwd. Dat abonnement geeft recht op een vinkje, maar ook op langere tweets, video's en de mogelijkheid een bericht aan te passen na publicatie.

Maar volgens marktonderzoeker Sensor Tower gaat het nog niet hard met deze abonnementen. Eind maart schreef de analist dat Twitter in het eerste kwartaal van dit jaar slechts 11 miljoen dollar had verdiend met Blue.