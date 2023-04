ING verhelpt storing op salarisdag: klanten kunnen weer geld overmaken

ING heeft de storing waardoor klanten maandagochtend geen geld konden overmaken inmiddels verholpen. De storing kwam op een onhandig moment, aangezien veel werknemers vandaag hun salaris ontvangen. In maart ging het ook al fout op de 24e van de maand.

Ongeveer de helft van alle ING-klanten had last van de storing, zegt een woordvoerder van ING tegen NU.nl. Ze konden daardoor geen geld overmaken naar andere bankrekeningen.

Betalen in de winkel en online via iDEAL was tijdens de storing wel mogelijk. Klanten konden volgens ING ook zonder problemen inloggen op internetbankieren of in de Mobiel Bankieren-app.