Alle twitteraars met een geverifieerd account zijn hun blauwe vinkjes kwijtgeraakt. Daardoor is het moeilijker geworden om een echt account te onderscheiden van een namaakprofiel. Met een aantal tips kun je dit alsnog controleren.

Twitter heeft in de nacht van 20 op 21 april de blauwe vinkjes weggehaald bij iedereen die er niet voor heeft betaald. Het sociale netwerk deelde die blauwe vinkjes in het verleden gratis uit aan personen en organisaties. Daarvoor controleerde het socialemediabedrijf of het account echt was van de persoon of organisatie die in het profiel werd genoemd.

Nu kan iedereen een blauw vinkje krijgen. Het enige wat je daarvoor moet doen is een Twitter Blue-abonnement afsluiten. Dat kost 8 euro per maand. Je Twitter-account krijgt daarmee het blauwe vinkje waarmee voorheen werd aangegeven dat het om een geverifieerd profiel ging.

Doordat nu iedereen een blauw vinkje kan kopen, is het ook vrij makkelijk om je op Twitter voor te doen als iemand anders, bijvoorbeeld een beroemdheid of een groot bedrijf. Daardoor ligt de verspreiding van nepnieuws op de loer.

Maar het werkt mogelijk ook oplichting in de hand. Bijvoorbeeld als mensen contact opnemen met een nep-account van een bedrijf. Daarmee zouden cybercriminelen bijvoorbeeld bankgegevens kunnen ontfutselen om je bankrekening of creditcard te plunderen.

Gelukkig zijn er nog steeds mogelijkheden om te zien of een account echt is. Die komen vooral neer op: goed kijken.

Check in elk geval de aanmaakdatum van een Twitter-profiel. Op ieder Twitter-profiel staat sinds wanneer iemand lid is. Op het Twitter-profiel van NUtech staat bijvoorbeeld 'Lid sinds februari 2013'. Het oudste account is in veel gevallen het echte account. Je moet dus argwanend zijn bij nieuwe Twitter-profielen.

Je kunt een nepaccount daarnaast vaak herkennen aan de profielnaam. Oplichters proberen die zo goed mogelijk te laten lijken op het echte profiel. Maar het is nooit mogelijk om dezelfde accountnaam te gebruiken. Vaak lossen oplichters dat op door letters in de naam te verwisselen, bijvoorbeeld @Phlilps in plaats van @Philips voor het elektronicabedrijf. Het verschil kan heel moeilijk zichtbaar zijn.

Op basis van het aantal volgers kun je ook vaak een echt account van een nepprofiel onderscheiden. Het echte Twitter-account heeft meestal meer volgers dan het namaakprofiel.

De tijdlijn geeft meestal ook duidelijkheid. Kijk goed welke tweets zijn geplaatst. Een nepaccount van Philips zou bijvoorbeeld kunnen tweeten: "Maak nu kennis met onze slechtste televisie ooit". Op het echte account van Philips zou zo'n raar bericht nooit verschijnen.

Dat geldt ook voor reacties op tweets van anderen. Als je daarin bijvoorbeeld beledigingen of raar taalgebruik ziet, dan kun je ervan uitgaan dat het om een nepaccount gaat. Maar bijvoorbeeld ook als er nooit op iemand is gereageerd.

Maar helemaal waterdicht zijn bovenstaande methodes niet. Eigenaren van een oud Twitter-account kunnen bijvoorbeeld hun profiel van een nieuwe gebruikersnaam voorzien. Dan lijkt het alsof het al om een heel oud Twitter-profiel gaat.

Daarnaast zijn nepvolgers ook een probleem op sociale media. Het is mogelijk om duizenden nepvolgers voor je account te kopen. Daarmee lijkt het alsof je heel belangrijk bent op bijvoorbeeld Twitter en zou een nepprofiel zelfs meer volgers kunnen hebben dan het echte.