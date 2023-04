Beroemdheden en bekende organisaties verliezen blauwe vinkjes op Twitter

Delen via E-mail

Twitter is donderdag begonnen met het verwijderen van de originele blauwe vinkjes. Veel beroemde personen en organisaties zijn hun vinkje, waarmee ze hun echtheid konden aantonen, inmiddels verloren.

Hoeveel van de voorheen geverifieerde beroemdheden hun blauwe vinkje zijn verloren, is niet duidelijk. Wel is zeker dat ook grote namen als Lady Gaga, J.K. Rowling, Harry Styles en Justin Bieber geen blauw vinkje meer hebben.

Ook in Nederland is het verdwijnen van het blauwe vinkje niet onopgemerkt gebleven. Onder anderen politicus Lodewijk Asscher reageerde op Twitter: "Blauwe vink is pleite - ben ik het nu wel?"