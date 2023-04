Delen via E-mail

Als je online iets wil opzoeken, is de kans groot dat je naar Google gaat. Maar steeds vaker gebruiken we kunstmatige intelligentie, zoals ChatGPT of Bing AI van Microsoft. En zo zit zoekgigant Google opeens in een concurrentiestrijd waar het eigenlijk nog niet klaar voor was.

Google is al jaren de koploper op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en online zoeken. Maar met de komst van ChatGPT is er ineens serieuze concurrentie op allebei die gebieden.

Microsoft plukt de vruchten van zijn samenwerking met OpenAI, de maker van ChatGPT. Chatbot Bing AI is onderdeel van Microsofts nieuwe Edge-browser en is gemaakt met de technologie achter ChatGPT. Je hoeft bij Bing AI geen specifieke zoektermen te gebruiken, maar kunt gewoon een gesprekje aanknopen met de zoekmachine.

En we zijn hartstikke nieuwsgierig naar hoe dit precies werkt, blijkt wel uit cijfers van Microsoft. Er gaan zo'n 100 miljoen mensen per dag naar Bing. Daar zitten "opvallend veel nieuwe gebruikers" bij, zegt Microsoft.

Ook andere bedrijven kijken met een schuin oog naar de ontwikkelingen bij Bing AI en ChatGPT. The New York Times schreef vorige week dat Samsung dankzij de AI-functies van ChatGPT overweegt om de standaard zoekmachine in zijn telefoons te veranderen. Van Google naar Bing.

Bij Google op kantoor heeft die overweging al voor de nodige paniek gezorgd, als we de bronnen mogen geloven.

Is Googles chatbot Bard een pathologische leugenaar?

Google werkt aan een eigen chatbot: Bard. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kan een aantal gebruikers dit "vroege experiment" al testen. In Nederland is de bot er nog niet.

De eerste berichten van Bard-gebruikers waren niet erg lovend. Bard kan dan wel putten uit nieuwere informatie dan GPT-4 (die gebruikt bronnen tot 2021), maar de chatbot is minder uitgebreid en verspreidt net zo goed informatie die niet klopt.

Google-medewerkers die Bard testten waarschuwden al voor deze problemen, schrijft Bloomberg. Zo noemde een van hen de chatbot "een pathologische leugenaar". Een ander zei dat Bard adviezen gaf die tot ongelukken of doden konden leiden. Ondanks dat werd de chatbot uitgebracht.

Twitter-baas en Apple-topman willen korte AI-ontwikkelingsstop

Het maken van een chatbot die voldoet aan menselijke normen en waarden is topprioriteit, zegt Google. Maar het bedrijf bevindt zich in een spagaat. Aan de ene kant gaan de AI-ontwikkelingen ook zonder Google door, en moet het bedrijf dus mee om in de race te blijven.

Aan de andere kant moet er nog veel gebeuren op het gebied van wet- en regelgeving. Google-topman Sundar Pichai zegt tegen The Wall Street Journal dat de maatschappij zich snel moet aanpassen om AI veilig te maken voor iedereen.

Maar de ontwikkelingen gaan sneller dan de regulering, zegt de topman. Toch is hij niet een van de ruim duizend experts en wetenschappers die in maart opriepen tot een pauze in de ontwikkeling van AI.

Twitter-baas Elon Musk en Apple-oprichter Steve Wozniak willen wél een ontwikkelingsstop van zes maanden. Dat geeft tijd om de effecten van AI in kaart te brengen.

Maar dat lijkt niet te gaan gebeuren. Zo schreef OpenAI-medeoprichter Greg Brockman op Twitter dat de technologie achter AI juist "vroeg en vaak" door het grote publiek moet worden gebruikt. Constant aanpassingen maken zorgt volgens hem juist voor een veiligere ontwikkeling van de technologie.

Binnenkort meer bekend over Googles plannen

Er wordt dus niet op Google gewacht. "Een start-up als OpenAI kan misschien sneller schakelen dan een bedrijf als Google", zegt Pichai. "We zijn lang niet altijd de eerste geweest met nieuwe technologie. We waren niet de eerste met een browser, een zoekmachine of maildienst. Maar dat geeft niets."