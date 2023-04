NU+ Ouders schenden op sociale media vaak onbewust privacy van kinderen

Veel ouders vinden het leuk om foto's en video's van hun kinderen op sociale media te delen. Sommige ouders gaan een stap verder en zetten hun kinderen in als influencer. Daarbij denken ouders vaak niet goed na over wat goed is voor de kinderen - of wat hun privacyrechten zijn.

Gezinsvloggers en kinderen die ingezet worden als influencer zijn volgens experts een zorgelijk probleem. Daarbij brengen ouders hun gezinsleven aldoor in beeld, inclusief kinderen. Of kinderen moeten op sociale media bijvoorbeeld reclame maken voor bepaalde producten. Daar verdienen de ouders vaak geld mee.

Ouders moeten goed nadenken over de mogelijke gevolgen voor hun kinderen, vindt hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij Simone van der Hof. Foto's en video's kunnen op lange termijn een negatieve invloed hebben op hun reputatie en privacy. Daarnaast kunnen beelden op het internet blijven circuleren. "Ik vraag me af of de betrokken kinderen daar later blij mee zijn."

Kinderen hebben volgens Van der Hof wettelijk gezien net zoveel recht op privacy als volwassenen. "Dat privacyrecht hebben kinderen ten opzichte van iedereen, dus ook hun ouders."

Dat betekent dat volwassenen aan kinderen toestemming moeten vragen om beelden van hen te delen, legt de hoogleraar uit. "Als je het niet kunt vragen, bijvoorbeeld vanwege de leeftijd, dan moet je wellicht niets publiceren. Of de beelden alleen delen met een selecte groep mensen."

Opgroeiend kind krijgt steeds meer behoefte aan privacy

"Naarmate een kind ouder wordt, krijgt het steeds meer behoefte aan privacy", vertelt Justine Pardoen van Bureau Jeugd en Media. "Vanaf de puberteit willen kinderen dingen voor zichzelf kunnen houden en regie hebben over wat van hen wordt gedeeld."

Daar sluit Van der Hof zich bij aan: "Mijn indruk is dat kinderen, met name tieners, goed kijken wat ze over zichzelf online zetten. Filters spelen daarbij een belangrijke rol."

Het zijn volgens Van der Hof meestal ouders of grootouders die iets plaatsen waar het kind het niet mee eens is. "Voor het kind kan dat vervelend of beschamend zijn."

Kind inzetten als influencer is een vorm van kinderarbeid

Gezinsvloggen en een kind inzetten als influencer is een vorm van kinderarbeid, vindt Pardoen. "Dat zou gereguleerd moeten worden."

In Nederland zijn de arbeidstijden voor kinderen wettelijk geregeld. Jongere kinderen mogen helemaal niet werken, legt Van der Hof uit. "Maar dat geldt niet voor dit soort situaties. want er is geen arbeidsovereenkomst."

De hoogleraar ziet liever dat hiervoor ook de arbeidsregels gelden. "Het heeft impact op school, sociale activiteiten en de vrije tijd van kinderen, waardoor ze bijvoorbeeld minder kunnen spelen."