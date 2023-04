Eerste vlucht van grootste raket ooit eindigt na paar minuten met explosie

SpaceX heeft donderdagmiddag voor het eerst zijn volledige Starship de lucht ingestuurd. Maar na een paar minuten explodeerde de raket. Gelukkig ging het om een onbemande testvlucht. Uiteindelijk moet Starship mensen naar de maan en Mars brengen. Maar het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk heeft al de nodige tegenslagen te verwerken gehad.

De 120 meter hoge raket steeg om 15.34 uur (Nederlandse tijd) op vanaf Starbase. Dat is de ruimtebasis van SpaceX in de Amerikaanse staat Texas. Het doel van de testvlucht was volgens SpaceX om "zoveel mogelijk data te verzamelen van de apparatuur".

Het ruimtevaartbedrijf meldt dat Starship voor de loskoppeling van de twee onderdelen uit elkaar viel. SpaceX spreekt van een "enerverende eerste testvlucht".

SpaceX-baas Musk schrijft op Twitter dat zijn bedrijf veel van de lancering heeft geleerd. De volgende testvlucht vindt over een paar maanden plaats.

0:25 Afspelen knop Grootste raket van SpaceX explodeert tijdens eerste vlucht

Musk hield de verwachtingen voorafgaand aan de lancering laag. "Als we ver genoeg van de lanceerbasis vandaan kunnen komen voordat iets misgaat, vind ik het al een succes", zei hij zondag in een gesprek met Twitter-abonnees. "Als het lanceerplatform maar niet opgeblazen wordt."

Starship bestaat uit twee delen. Het onderste deel is de gigantische Super Heavy-booster. Die is 70 meter hoog en heeft maar liefst 33 raketmotoren die aan elkaar zijn gekoppeld. Hiermee wordt de megaraket naar de ruimte gestuwd.

Bovenop de Super Heavy is de capsule geplaatst waar bemanning en bevoorrading in kan. Deze capsule heet (ook) Starship, is 50 meter lang en heeft eigen raketmotoren.

Foto: SpaceX

De eerste vlucht van Starship werd vaak uitgesteld. Dat kwam onder meer doordat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA een diepgaand milieu-onderzoek had ingesteld naar de lanceerbasis van SpaceX. Dat rapport werd vervolgens twee keer uitgesteld. Na ruim een jaar oordeelde de FAA dat SpaceX aan alle eisen voldoet.

Afgelopen maandag zou eindelijk de eerste testvlucht plaatsvinden. Maar toen gooide een bevroren ventiel roet in het eten. SpaceX deed toen alsnog een zogeheten wet dress rehearsel, een soort generale repetitie zonder daadwerkelijk op te stijgen.

De Starship-capsule werd al wel een aantal keren los van de booster getest. Daarbij ontploften meerdere prototypes. Maar in mei 2021 lukte het Starship-prototype SN15 voor het eerst om na de lancering veilig te landen.

1:06 Afspelen knop SpaceX-Marsraket landt voor het eerst met succes na testvlucht

De volledige Starship is 10 meter langer dan de Saturn V. Die raket bracht tussen 1968 en 1972 mensen naar de maan en terug. Starship is zelfs bijna drie keer zo lang als de Soyuz-raket waarmee de Nederlandse astronaut André Kuipers de ruimte inging.

Starship is ontworpen om veel lading mee te nemen. Zo'n 150.000 kilo. Dat is veel meer dan de SLS van NASA. Dat was voorheen de krachtigste raket ter wereld en die kan 95.000 kilo naar de ruimte vervoeren.

SpaceX werkte jaren aan de megaraket. In 2017 werden de eerste plannen door Musk gepresenteerd. Destijds heette het ruimtevaartuig nog Big Fucking Rocket. Later werd de naam veranderd in Big Falcon Rocket en in 2018 kwam SpaceX uit op Starship.

Foto: SpaceX