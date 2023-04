SEGA koopt Angry Birds-ontwikkelaar Rovio

Rovio Entertainment, de ontwikkelaar van het populaire spel Angry Birds, wordt overgenomen door game-uitgever SEGA. De spelletjesmaker was al langer op zoek naar een koper. SEGA betaalt 706 miljoen euro voor de overname.

De overname hing in de lucht, zakenkrant The Wall Street Journal meldde dit weekend al dat er een deal naderde. Het bestuur van Rovio raadt de aandeelhouders aan het bod van SEGA te accepteren.

SEGA is vooral bekend van het videogamepersonage Sonic the Hedgehog. Dat is een blauwe egel die de gave heeft om extreem hard te rennen. Het bedrijf wil met de overname van Rovio zijn eigen aanbod van mobiele spelletjes uitbreiden.

In 2017 ging Rovio naar de beurs en kreeg het bedrijf een waarde van 900 miljoen euro toegedicht. Angry Birds verscheen voor het eerst in 2009 in de App Store van Apple en later ook in de Google Play Store. Het was het eerste mobiele spel dat meer dan een miljard downloads bereikte.