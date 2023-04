Storing in mobiel netwerk Vodafone opgelost, klanten kunnen ook weer 112 bellen

De storing in het mobiele netwerk van Vodafone is vrijdag rond 15.30 uur verholpen. Klanten hadden sinds 7.00 uur problemen met mobiel bellen. Daardoor konden ze ook alarmnummer 112 niet bereiken.

Mobiel internet werkte nog wel. Klanten konden daardoor dus bellen via bijvoorbeeld WhatsApp of FaceTime.

Wel ondervonden ze problemen als ze 112 moesten bellen. Zo konden Vodafone-klanten wel contact met de alarmcentrale krijgen, maar niets horen. Ook kwam het voor dat centralisten van het alarmnummer hen niet konden horen. Vodafone adviseerde daarom om in noodgevallen via de vaste lijn naar 112 te bellen.

Verschillende ziekenhuizen waren door de storing niet of minder goed bereikbaar. Het ging om onder andere het Amsterdamse OLVG en het Alrijne Ziekenhuis in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. Ook het Franciscus Gasthuis en het Erasmus MC in Rotterdam hadden er last van.