Europese ruimtesonde gelanceerd en onderweg naar Jupiter

Een Europese ruimtesonde is onderweg naar Jupiter, om daar onderzoek te doen naar sporen van leven. De sonde werd vrijdag alsnog gelanceerd, nadat de vlucht donderdag werd uitgesteld. Toen was er een kans dat bliksem de lancering zou dwarsbomen.

De raket met daarop de sonde Jupiter Ice Moons Explorer (JUICE) steeg om 14.14 uur op vanaf de ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana. De ruimtesonde is begonnen aan een reis naar Jupiter die jaren zal duren.

Eerst draait hij steeds grotere banen rond de zon, waarbij hij de zwaartekracht gebruikt om uiteindelijk naar Jupiter te slingeren. In 2024, 2026 en 2029 vliegt hij langs de aarde en in 2025 langs Venus. Als alles volgens plan verloopt, komt de sonde in 2031 aan bij Jupiter.

De missie van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een Nederlands tintje. Zo is de TU Delft betrokken bij de missie. De universiteit bouwde een instrument waarmee de vluchtleiding tot op 100 meter nauwkeurig kan bepalen waar de satelliet vliegt en met welke snelheid. Dat kan informatie geven over de zwaartekracht rond Jupiter.

Overigens is ook het Nederlandse Airbus betrokken bij de missie. In Leiden werden zonnepanelen voor JUICE ontwikkeld. In de ruimte zullen vijf enorme panelen in kruisvorm uitklappen om de sonde van meer energie te voorzien.