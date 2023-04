Storing bij Vodafone? Zo kun je toch 112 bereiken bij een noodgeval

Door een storing in het netwerk van Vodafone konden veel klanten vandaag niet mobiel bellen. Ook alarmnummer 112 was voor hen niet bereikbaar. Er zijn gelukkig al een aantal alternatieven om bij een netwerkstoring toch de hulpdiensten te bereiken.

De Nederlandse overheid en telecomproviders hebben verschillende maatregelen genomen om het alarmnummer 112 bereikbaar te houden.

Als de telefoonnetwerken overbelast zijn, krijgen telefoontjes naar het noodnummer altijd voorrang. Dat kwam in het verleden bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling voor. Mensen belden elkaar massaal om 00.00 uur, met overbelasting van het mobiele netwerk als gevolg.

Maar een netwerkstoring is een ander probleem dan een overbelast netwerk. Afhankelijk van de aard van de storing is het dan helemaal niet meer mogelijk om te bellen, sms'en of mobiel te internetten. Bij Vodafone ging het vandaag om een storing in het telefoonverkeer. Sms'en en internetten was dus nog wel mogelijk.

Als je niet kunt bellen maar nog wel kunt internetten, dan biedt de 112NL-app uitkomst. Daarmee kun je met het alarmnummer chatten om een noodgeval te melden. Zelfs als het hele mobiele netwerk plat ligt, kun je de app nog via wifinetwerken gebruiken.

Een andere oplossing kan zijn om de telefoon van iemand anders te gebruiken. Mits die persoon gebruik maakt van een ander netwerk.

Maar wat nog makkelijker is en veel mensen niet weten: bij een noodgeval kun je ook je eigen telefoon laten overschakelen op een ander mobiel netwerk. Dat kan via de netwerkinstellingen in de telefoon.

Na het selecteren van een ander netwerk komt meestal 'Alleen noodoproepen' in beeld te staan. Het is dan mogelijk om via het andere netwerk het alarmnummer 112 te bellen. Het is niet mogelijk om op die manier bijvoorbeeld een partner, vriend of buurvrouw te bellen.

Minpuntje hierbij: zolang de telefoon binnen het bereik van het eigen mobiele netwerk is, zal het toestel zich automatisch weer aanmelden op het eigen netwerk. Dat gebeurt zelfs als er een storing is op het netwerk. Dat kan het bellen naar 112 lastig maken. Om dat op te lossen kun je de simkaart uit de telefoon halen.

Ook zonder simkaart is het mogelijk om 112 te bellen. In dat geval kiest de telefoon willekeurig het netwerk met de beste dekking. Dat geldt overigens ook voor telefoons met verlopen simkaarten of mensen met een prepaid-aansluiting zonder beltegoed.

Mensen met een iPhone 14 hebben daarnaast nog een alternatief. Zij kunnen de hulpdiensten waarschuwen door een noodbericht via een satelliet te versturen. Deze optie is sinds eind maart beschikbaar voor Nederlandse iPhone 14-bezitters.

Omdat het bericht via een satelliet wordt verzonden is geen mobiel netwerk nodig. Dit werkt dus ook als er een storing is op alle mobiele netwerken. Maar ook op plekken zonder mobiele netwerkdekking. In de toekomst komen er meer smartphones op de markt met de mogelijkheid om noodberichten via een satelliet te versturen.