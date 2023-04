Storing treft mobiel netwerk Vodafone, klanten kunnen ook 112 niet bereiken

Het mobiele netwerk van Vodafone is vrijdagochtend getroffen door een storing. Sinds 7.00 uur ervaren klanten problemen met mobiel bellen. Daardoor is ook alarmnummer 112 niet bereikbaar voor hen.

Vodafone heeft bevestigd dat er sprake is van een storing. Een deel van de klanten ervaart mogelijk problemen met telefoniediensten, laat een woordvoerder van de provider weten aan NU.nl.

Mobiel internet van Vodafone werk nog wel. Klanten kunnen daardoor wel bellen via bijvoorbeeld WhatsApp of FaceTime.

"Er zijn ook problemen met bellen naar 112. Daardoor is het mogelijk dat onze klanten wel contact hebben maar niets horen, of dat centralisten van het alarmnummer hen niet kunnen horen", zegt de woordvoerder van Vodafone. "Bel daarom in noodgevallen via de vaste lijn naar 112."

Het noodnummer moet altijd bereikbaar zijn. Daarom is het volgens de Rijksoverheid ook mogelijk om naar 112 te bellen zonder een simkaart. In een noodgeval kunnen getroffen Vodafone-klanten de simkaart uit het toestel halen en het alarmnummer bellen via het netwerk van KPN of T-Mobile. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van de 112NL-app om een noodgeval te melden.

Storing treft ziekenhuizen, gemeenten en bedrijven

Verschillende ziekenhuizen zijn niet of minder goed bereikbaar. Het gaat onder andere om het Amsterdamse OLVG, het Alrijne Ziekenhuis in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn, het Rotterdamse Franciscus Gasthuis en het Erasmus MC. Maar ook het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend en Hoorn melden problemen met de bereikbaarheid. Het ziekenhuis Rivierenland in Tiel en het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis hebben een vervangend telefoonnummer op hun site staan.

Daarnaast zijn ook andere bedrijven en instanties zijn getroffen. Zo meldt energiebedrijf Vattenfall dat de storingsdienst telefonisch niet bereikbaar is en heeft luchthaven Rotterdam The Hague Airport bereikbaarheidsproblemen. Ook meerdere gemeentes en provincies, waaronder Leiden, Leeuwarden, Voorschoten en de provincie Drenthe zeggen telefonisch minder goed bereikbaar te zijn.

Geen problemen bij andere providers