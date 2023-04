Lancering ruimtesonde richting Jupiter uitgesteld vanwege risico op bliksem

De Europese ruimtesonde die donderdag gelanceerd zou worden, blijft nog zeker een dag aan de grond. Volgens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA is het risico op bliksem te groot. Vrijdag om 14.14 uur is de volgende lanceermogelijkheid.

Ruim tien minuten voor de geplande lancering stopte het aftellen. De ruimtesonde zou vanaf de lanceerbasis in Frans-Guyana de lucht ingaan.

Op de raket is de Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) geplaatst. Die sonde moet Jupiter gaan onderzoeken. Om die planeet draaien zo'n honderd manen. Daarvan hebben er drie een dikke korst ijs, waaronder mogelijk vloeibaar water te vinden is. Het gaat om de manen Ganymedes, Callisto en Europa.

Als daar inderdaad vloeibaar water is, is of was op die plek misschien ook leven mogelijk.

Lange reis voor de boeg

Het duurt jaren voor de sonde bij de planeet aankomt. Hij maakt eerst een lange reis door het zonnestelsel. De sonde draait daarbij in steeds grotere banen rond de zon en gebruikt de zwaartekracht om genoeg snelheid te maken voor de oversteek.

In 2024, 2026 en 2029 vliegt hij langs de aarde en in 2025 langs Venus. In 2031 komt hij bij Jupiter voor het begin van het onderzoek. En in 2034 vliegt hij door naar de maan Ganymedes.

Daar eindigt de missie. Als alle brandstof aan boord op is, slaat de sonde daar in 2035 in. Het is de eerste keer dat een satelliet rond een andere maan dan onze eigen maan gaat draaien.

Sonde heeft een Nederlands tintje

De Technische Universiteit Delft is betrokken bij de missie van ESA. De Nederlandse universiteit heeft onder meer een instrument gebouwd waarmee de vluchtleiding tot op 100 meter nauwkeurig kan bepalen waar en met welke snelheid de satelliet vliegt.

Die informatie kan meer vertellen over de zwaartekracht rond Jupiter. Daarnaast heeft de TU Delft een instrument gebouwd dat de afstand van het ruimtevaartuig tot Jupiter en zijn manen meet. Dat moet helpen de hoogteverschillen op de manen in kaart te brengen.