Sociale Verzekeringsbank krijgt boete voor gebrekkige identiteitscontrole

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een boete van 150.000 euro opgelegd aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De uitvoerende instantie van volksverzekeringen zoals de AOW controleerde volgens de AP de identiteit van bellers niet goed genoeg. Daardoor kon gevoelige informatie uitlekken.

De SVB krijgt de boete nadat in 2019 de gegevens van een SVB-cliënt in handen kwamen van iemand die daar geen recht op had. De getroffen cliënt ontdekte dat iemand anders via de telefonische helpdesk van de SVB uitkeringsinformatie had opgevraagd. Daarover heeft het slachtoffer een klacht ingediend bij de AP.