Voetbalbond KNVB doet aangifte van cyberinbraak en datadiefstal

De Nederlandse voetbalbond KNVB heeft bij de politie aangifte gedaan van een cyberinbraak op zijn ICT-netwerk van de Campus in Zeist. Daarbij zijn mogelijk persoonlijke gegevens van (oud-)KNVB-medewerkers in handen van cybercriminelen gekomen.

"Dit onderzoek is inmiddels afgerond en helaas is gebleken dat mogelijk persoonlijke gegevens van (oud-)KNVB-medewerkers in handen van cybercriminelen zijn gekomen", meldt een woordvoerder. De KNVB heeft alle mogelijke getroffenen op de hoogte gesteld.

Volgens de voetbalbond hebben leden en clubs weinig gemerkt van de cyberinbraak. "Over daders en motieven doen we om strategische redenen geen mededelingen", zegt de KNVB.

Alle servers zijn volgens de KNVB nagelopen en begin deze week even uitgeschakeld. Dat had ook impact op de telefoonlijnen in Zeist. De bond was daardoor de afgelopen dagen telefonisch moeilijker te bereiken dan normaal.