Elon Musk sluit voorlopige wapenstilstand met nieuwsbriefdienst Substack

Twitter heeft een week lang flink ruzie gemaakt met nieuwsbriefdienst Substack, maar inmiddels heeft het platform de strijdbijl tóch begraven. Substack haalde de woede van Twitter-directeur Elon Musk op de hals met de aankondiging van een functie die erg op de tijdlijn van Twitter leek. Het leidde onder meer tot verminderde zichtbaarheid van gedeelde Substack-linkjes op Twitter.

Substack is een dienst waarmee mensen op een simpele manier nieuwsbrieven kunnen maken. Lezers kunnen zich er op abonneren. De nieuwsbrieven zijn vervolgens als e-mails of op de website van Substack te lezen.

Het nieuwsbriefplatform is populair. Recent maakte Substack bekend dat het meer dan twintig miljoen actieve abonnees heeft. Van hen betalen er twee miljoen. Onder anderen bekende schrijvers als Margaret Atwood en George Saunders verzenden inmiddels regelmatig een nieuwsbrief.

Een week geleden kondigde Substack de nieuwe functie Notes aan. Daarmee konden nieuwsbriefmakers en lezers korte berichten plaatsen op een algemene tijdlijn. Die berichten kunnen op zichzelf weer door anderen gedeeld worden. Ook kunnen mensen op elkaars berichten reageren. Notes lijkt dus behoorlijk op Twitter.

Dat beaamt Substack-medeoprichter Hamish McKenzie. "Maar het belangrijkste verschil zie je niet", zegt hij. "Namelijk dat Substack met betaalde abonnementen werkt en niet met advertenties. Bij ons worden mensen financieel beloond door het publiek dat hen vertrouwt en respecteert."

Gesteggel tussen Twitter en Substack

Nieuwsbrieven van Substack worden veel op Twitter gedeeld. Maar na de aankondiging van Notes veranderde dat. Afgelopen weekend maakte Twitter tweets met Substack-links minder zichtbaar. Ook konden ze korte tijd niet worden geliket of gedeeld. De zoekterm 'Substack' werd automatisch veranderd naar het woord 'nieuwsbrief'.

Als Twitter-gebruikers op een link naar Substack klikten, kregen zij een waarschuwing te zien. Daarin stond dat de website mogelijk onveilig of schadelijk was. De oprichters van Substack zeiden teleurgesteld te zijn in de manier waarop Twitter nieuwsbriefschrijvers beperkte in het verspreiden van hun werk.

Zo ziet Substack Notes eruit. Foto: Substack

Beschuldigingen van Musk

Opvallend genoeg werd journalist Matt Taibbi ook bij de ruzie betrokken. Taibbi werkte samen met Musk aan het uitbrengen van de zogeheten Twitter Files. Dat was een selectie van interne Twitter-documenten, die onder toezicht van Musk werd vrijgegeven. Op basis daarvan moest worden aangetoond wat het oude bestuur van Twitter niet goed had gedaan.

Taibbi uitte op Twitter zijn onvrede over het beperken van Substack-links. Hij noemde het delen van artikelen op Substack een belangrijke reden om op Twitter te blijven. "Ik blijf bij Substack en zal overstappen op Notes", schreef Taibbi.

Musk beschuldigde Taibbi er vervolgens valselijk van dat hij in dienst is van Substack. Ook deelde de Twitter-directeur screenshots van een privéchatgesprek met Taibbi. Later verwijderde hij die tweet weer.

Voorlopig is alles weer koek en ei

Inmiddels zijn de beperkingen van Twitter teruggedraaid. Musk zegt dat Substack tijdelijk als onveilig werd aangemerkt, "toen we ontdekten dat de dienst illegaal data downloadde om aan gebruikers voor zijn Twitter-kloon te komen".

In een bericht op Notes weerlegde Substack-medeoprichter Chris Best de beschuldigingen van Musk. Het bedrijf is wel blij dat alles inmiddels weer werkt. "Twitter en Substack kunnen naast elkaar blijven staan", schrijft Best. "Ze kunnen elkaar aanvullen. We wilden nooit een plek innemen."