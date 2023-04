Kans dat smartphone gehackt wordt bij openbaar oplaadpunt is heel klein

De kans dat smartphones via openbare laadpunten gehackt worden is zeer klein, blijkt uit een rondgang van NU.nl. De Amerikaanse FBI waarschuwde eerder deze week dat hackers de laadpunten misbruiken om malware of spionagesoftware op telefoons te installeren. Nederlandse beveiligingsexperts zijn daar verbaasd over.

"Vroeger was die dreiging groter dan nu", vertelt beveiligingsexpert Willem Zeeman van Fox-IT aan NU.nl. "Tegenwoordig zijn telefoons beter beveiligd. Zodra je hem ergens inplugt, krijg je de vraag wat je wil doen; bijvoorbeeld alleen opladen of bestanden overzetten."

Moderne telefoons zijn volgens hoofdonderzoeker Daan Keuper van beveiligingsbedrijf Computest goed beschermd tegen dit soort aanvallen. "Apparaten zijn vandaag de dag veilig genoeg. Smartphones gaan er standaard van uit dat verbindingen onveilig zijn en blokkeren dus alles", zegt hij.

Een willekeurige telefoon hacken via oplaadstations op vliegvelden, in winkelcentra of hotels is volgens Keuper niet interessant voor criminelen. Volgens hem is er geen standaard trucje om alle telefoons te kunnen hacken. Zeeman sluit zich daarbij aan: "Dat zou betekenen dat in alle telefoons hetzelfde lek zit."

Dat wil niet zeggen dat het technisch niet mogelijk is om een telefoon via een laadkabel te hacken. "Op beurzen en hackersconferenties is aangetoond dat het onder specifieke omstandigheden kan, bijvoorbeeld met oudere telefoons", zegt Zeeman. "Maar er zijn mij geen gevallen bekend dat dit in het wild is gebeurd."

Meeste mensen zijn niet interessant voor hackaanvallen

Een aanvaller wil volgens Keuper zo gericht mogelijk iemand aanvallen. Dat gebeurt alleen als de hacker denkt dat er iets interessants bij diegene te halen is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij politici of hooggeplaatste mensen uit het bedrijfsleven.