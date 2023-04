Pornosite xHamster moet alle illegale amateurbeelden verwijderen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Iedereen die in naaktbeelden op pornosite xHamster te zien is, moet daarvoor toestemming hebben gegeven. De site moet alle video's verwijderen waarvoor ze geen aantoonbare toestemming heeft gekregen.

De rechter in Amsterdam deed daarover woensdagmiddag uitspraak in een kort geding. Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) had de zaak aangespannen.