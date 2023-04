Moet na Vagina.nl ook xHamster heel veel illegale pornofilmpjes offline halen?

Het moet afgelopen zijn met naaktbeelden op pornosites van mensen die daar geen toestemming voor hebben gegeven. Dat vindt het Expertisecentrum voor Online Kindermisbruik (EOKM). De organisatie heeft om die reden al eens een zaak aangespannen tegen Vagina.nl. Met succes. Wordt xHamster.com de volgende pornosite die een groot deel van zijn video's moet wissen? Woensdag hoort de website de uitspraak in een kort geding.

Het EOKM vindt dat pornosites vooraf moeten nagaan of iedereen in beeld toestemming heeft gegeven om naaktbeelden online te zetten. In veel gevallen is dat nu niet duidelijk. De beelden kunnen bijvoorbeeld zijn gestolen na een hack of online zijn geplaatst door een boze ex.

Als er geen toestemming is gegeven, moeten de beelden offline. Dat hoopt de organisatie via de rechtbank af te dwingen. En dat kan grote gevolgen hebben voor de gepubliceerde video's op xHamster.

Sinds november 2021 laat de pornosite de mensen die in de video's te zien zijn een toestemmingsformulier invullen. Beelden die vóór november 2021 zonder toestemming zijn gepubliceerd, moeten mogelijk offline. "Of ze moeten alsnog om toestemming vragen bij de betrokkenen", zegt EOKM-directeur Arda Gerkens.

Op pornosite Pornhub werd in 2020 al een groot deel van de video's verwijderd. Van de ruim dertien miljoen filmpjes bleven er toen nog geen drie miljoen over. Pornhub ondernam actie nadat The New York Times schreef over illegale video's op de site. Het ging bijvoorbeeld om filmpjes waarop bewusteloze vrouwen en jonge meisjes werden aangerand. De berichtgeving leidde ertoe dat grote creditcardbedrijven betalingen op Pornhub blokkeerden.

Topje van de ijsberg meldt zich

Een aantal slachtoffers dat op de beelden van xHamster te zien is, heeft zich bij het EOKM gemeld. Ze willen de video's van de sites af krijgen, maar dat blijkt nog niet altijd gemakkelijk.

Hoeveel meldingen er precies zijn gedaan, is niet bekend. Maar het zijn er zeker tientallen. Gerkens spreekt over een topje van de ijsberg. "Niet iedereen klopt bij ons aan, maar meldt zich bijvoorbeeld direct bij de site zelf. Maar er zijn ook gewoon veel mensen die helemaal niet weten dat de beelden online staan."

Hammy Media, de uitgever van xHamster, zegt een zerotolerancebeleid te hanteren. Het bedrijf zou al het beeldmateriaal streng beoordelen voordat het online komt. Ook zou de uitgever video's offline halen na een melding. In dat laatste geval is het kwaad al geschied.

Illegaal beeld stond al vaker ter discussie

Het EOKM was vorig jaar ook al betrokken bij een zaak tegen Vagina.nl. De pornosite mocht alleen nog naaktbeelden online zetten als daar expliciet toestemming voor was gegeven door de mensen die in het filmpje te zien zijn. Daar gaat het nu goed, zegt Gerkens. "Het illegale materiaal is daar toen verwijderd. Er staat nu geen materiaal meer zonder toestemming."

Maar er zijn nog steeds veel sites waarop illegaal beeldmateriaal staat, zegt het EOKM. De organisatie is dan ook niet van plan om het hierbij te laten. "Met een uitspraak van de rechtbank in de hand kunnen we andere websites dwingen tot een beter beleid", zegt Gerkens. "Dit probleem moet stoppen."