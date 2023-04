Vaste telefoon en sms sterven uit: belminuten en berichten in vier jaar gehalveerd

We bellen steeds minder via de vaste telefoon en gebruiken ons mobieltje steeds minder om mee te sms'en. In vier jaar tijd is het aantal belminuten op de vaste lijn en het aantal verzonden sms-berichten gehalveerd.

Vorig jaar werden 1,8 miljard sms-berichten verzonden, blijkt uit de Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dat is bijna een halvering ten opzichte van 2019, toen we nog 3,3 miljard berichtjes verstuurden. Het aantal belminuten via een vaste lijn is in dezelfde periode gehalveerd tot 4,8 miljard.

Wel zit er een flinke groei in het aantal telefoonnummers voor apparaten met verbindingsmogelijkheden, zoals slimme rookmelders of alarmsystemen. De ACM heeft bijna de helft van de daarvoor beschikbare nummers uitgegeven. Vorig jaar werden 37 procent meer nummers voor deze apparaten uitgegeven dan in 2021.

Telecomproviders hebben vorig jaar 2,5 miljard euro geïnvesteerd in vaste netwerken, zoals de aanleg van glasvezel. 550 miljoen euro werd geïnvesteerd in de uitbreiding van mobiele netwerken.