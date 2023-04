Hackers misbruiken openbare opladers om smartphones te hacken

De FBI raadt iedereen af om een smartphone op te laden bij openbare oplaadpunten in winkelcentra, in hotels of op luchthavens. Kwaadwillenden kunnen die opladers misbruiken om malware of spionagesoftware op je telefoon te installeren.

Het is veiliger om een eigen oplader mee te nemen en je smartphone op te laden via een standaard stopcontact, twittert de Amerikaanse veiligheidsdienst. Volgens de FBI hebben kwaadwillenden manieren gevonden om via openbare oplaadstations telefoons te hacken.

Om je smartphone veilig bij een openbaar oplaadstation te kunnen opladen, gebruik je een speciale kabel of adapter die dataverkeer blokkeert. In dat geval laat de kabel alleen elektriciteit door. Ook zou je onderweg een powerbank kunnen gebruiken om je toestel op te laden.