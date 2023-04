BBC boos dat Twitter de omroep een door staat gefinancierde organisatie noemt

Twitter heeft de BBC aangemerkt als een door de overheid gefinancierde mediaorganisatie en daar is de Britse omroep niet blij mee. De BBC benadrukt dat de omroep altijd onafhankelijk is geweest en door het publiek wordt gefinancierd.

De jaarlijkse wettelijk verplichte omroepbijdrage is 159 pond (zo'n 181 euro) per huishouden. Alle bijdragen samen waren vorig jaar goed voor 71 procent van de totale inkomsten van de BBC. Het bedrag wordt vastgesteld door de Britse regering.

Een Amerikaanse radio-omroep kreeg onlangs hetzelfde label. Twitter had die omroep aanvankelijk aangeduid als een aan de staat gelieerd medium. Het sociale platform kreeg daarop veel kritiek, omdat Twitter de radio-omroep daarmee in dezelfde hoek had gezet als bijvoorbeeld de gecontroleerde Russische staatsmedia. Volgens de radio-omroep heeft Musk toegegeven dat het eerste label eigenlijk niet het juiste was.