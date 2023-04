Softwareleverancier Nebu moet van rechter meer informatie geven over datalek

De rechtbank van Rotterdam verplicht softwareleverancier Nebu binnen twee dagen te vertellen of data van miljoenen Nederlanders zijn gelekt. Doet het bedrijf dat niet, dan moet het een dwangsom van 25.000 euro per dag betalen. Bij het datalek zijn mogelijk klantgegevens van veel grote bedrijven op straat komen te liggen.

Nebu is op 10 maart slachtoffer geworden van een cyberaanval. De inbraak werd pas een dag later ontdekt. Bijna een maand later weet Nebu nog steeds niet zeker of er ook data van marktonderzoekers Blauw en USP zijn gestolen.

Dat is belangrijke informatie. Want als data van Blauw en USP zijn gelekt, gaat het om de gegevens van miljoenen Nederlanders. De marktonderzoekers doen klanttevredenheidsonderzoeken in opdracht van grote bedrijven zoals VodafoneZiggo en de NS. Ze gebruiken daarvoor de software van Nebu.

De softwareleverancier is volgens Blauw moeilijk bereikbaar en geeft nauwelijks informatie over de cyberaanval. Daarom hebben Blauw en USP een kort geding aangespannen tegen Nebu. Daarmee willen zij Nebu dwingen opening van zaken te geven over de cyberinbraak en de omvang van het datalek.

Tijdens de zitting op dinsdag drong de rechter er bij de partijen op aan met elkaar in gesprek te gaan. De bedrijven kregen daarvoor twee dagen de tijd.

Gesprekken leverden volgens marktonderzoeker niet voldoende resultaat

Volgens Blauw hebben die gesprekken niet voldoende resultaat opgeleverd. Daarom heeft de rechter donderdag uitspraak gedaan in het kort geding. Blauw en USP hebben gelijk gekregen van de rechter.

Nebu moet volledige opening van zaken geven. Doet het bedrijf dat niet, dan moet het een dwangsom van 25.000 euro per dag betalen met een maximum van een half miljoen euro.