Je koopt iets op Marktplaats, maar nadat je hebt betaald ontvang je geen pakket. Het komt helaas nog geregeld voor. Toch kun je op een aantal dingen letten om oplichting te voorkomen.

Vorige maand pakte de politie drie mannen op die bijna duizend Nederlanders hadden opgelicht. De mannen hadden in totaal 1,2 miljoen euro buitgemaakt. Ze waren onder meer actief op Marktplaats.

Criminelen maken veel gebruik van phishing om mensen buiten de beschermde omgeving van Marktplaats te leiden. Op die manier kunnen ze hengelen naar persoonlijke informatie, zoals inlog- en bankgegevens.

Marktplaats waarschuwt op zijn website dat er valse mails uit naam van het bedrijf worden verstuurd. Daarin worden mensen zogenaamd opgeroepen hun e-mailadres te herstellen. Of er wordt gezegd dat rekeningen nog niet betaald zijn.

Vervolgens worden slachtoffers naar een neppagina verwezen, waar ze gegevens moeten invullen. Criminelen kopiëren die gegevens en slaan ze op.

Een paar tips om phishing te herkennen

Phishingmails en nepwebsites kunnen heel overtuigend zijn. Wel zijn er manieren om frauduleuze berichten te herkennen. Kijk bijvoorbeeld altijd van wie de mail komt en deel nooit persoonlijke informatie of wachtwoorden.

Marktplaats stuurt nooit een e-mail waarin gevraagd wordt je wachtwoord of bankgegevens te delen. Ook het controleren van gegevens of het delen van je verificatiecode per sms doet het bedrijf nooit.

Als je gevraagd wordt opnieuw in te loggen, controleer dan goed of de link begint met https://www.marktplaats.nl/account. Is dat niet het geval, log dan niet in en breng Marktplaats op de hoogte.

Foto: Getty Images

Kopersbescherming is iets duurder, maar veiliger

Als je een product hebt besteld en het komt niet binnen, kan er sprake zijn van oplichting. Marktplaats raadt aan eerst contact op te nemen met de verkoper. Wellicht is er gewoon iets fout gegaan of is het product nog onderweg.

Het is in dit geval altijd goed om de contact- en bankgegevens van de verkoper op te slaan. Sla ook de advertentie op. Die kun je gebruiken om melding te maken van mogelijke fraude.

Marktplaats biedt zelf een aantal garanties om zo veilig mogelijk te handelen. Zo is er Kopersbescherming. Met deze functie betaalt de koper iets meer voor het product. Maar vervolgens is diegene wel beschermd als het pakket niet is verstuurd, als het product beschadigd aankomt of als het product anders blijkt dan beloofd.

De koper moet dan wel binnen een week melding maken bij Marktplaats. Anders gaat het geld naar de verkoper.

Hou het binnen Marktplaats

Het beste is om zoveel mogelijk via de Marktplaats-omgeving te regelen. Vaak verwijzen fraudeurs slachtoffers door naar WhatsApp om te overleggen over de transactie. Daar kan de klantenservice van Marktplaats weinig voor je doen.

Ook betalen via Tikkie kan leiden tot problemen. Soms vraagt de verkoper of je bij wijze van vertrouwen 1 cent wil overmaken. Maar de kans bestaat dat diegene een neplink deelt, waardoor het lijkt alsof je betaalt via Tikkie. In werkelijkheid kan de crimineel bij het geld op je rekening.

Criminelen doen ook vaak alsof jij hun vertrouwen moet winnen. Ze vragen bijvoorbeeld om een kopie van je identiteitskaart of paspoort zodat je kunt bewijzen wie je bent. Deel die nooit, want ze kunnen die gegevens gebruiken om identiteitsfraude te plegen.

Wat als je er toch in bent geluisd?

Het is per geval afhankelijk of je geld terugkrijgt nadat je hebt betaald voor een pakket dat nooit aankomt. Marktplaats verwijst slachtoffers in eerste instantie naar het Meldpunt Internetoplichting van de politie.