Op de campus van de TU Delft staat een grote werkplaats: de Dream Hall. Studententeams werken hier onder meer aan een hyperloopcapsule en een exoskelet om mensen met een dwarslaesie weer te leren lopen. De projecten zijn uiteenlopend, maar het doel is hetzelfde. Hier werken studenten aan technische innovaties.

De Dream Hall is een kweekvijver voor talent in de technische sector. In een open hal werken op dit moment vijf Dream Teams aan hun projecten.

Een daarvan is de Delft Hyperloop. Het idee van de hyperloop komt neer op supersnel vervoer door een vacuümbuis. Omdat capsules in de buis nauwelijks weerstand hebben, kunnen ze een snelheid halen van 1.000 kilometer per uur. Daarmee reis je in een half uur van Amsterdam naar Parijs, zo luidt de belofte.

Veertig studenten werken dit jaar mee aan Helios 2, de nieuwste en verder verbeterde capsule van team Delft Hyperloop. Sinds dit jaar raakt die capsule de rails in de buis helemaal niet meer aan, dankzij elektromagnetische krachten.

Omdat hij zweeft, heeft hij geen rolweerstand meer en haalt hij een hogere snelheid. Ook heeft de hyperloop een nieuwe motor die zuiniger werkt en die in de vacuüm omgeving gekoeld kan worden.

Groot hyperloopnetwerk nog jaren weg

Al jaren klinkt de belofte van een grootschalig hyperloopnetwerk. Toch reizen we nog massaal per trein en vliegtuig. "Elke innovatie heeft tijd nodig om tot stand te komen", zegt Umika Bhagole van Delft Hyperloop. "Vliegtuigen vervoerden ook niet direct massaal passagiers."

De ontwikkelingen van de techniek gaan hard. "Het lastige is dat er zo'n buizennetwerk aangelegd moet worden", zegt Bhagole. "De Europese Unie onderzoekt hoe dat eruit kan komen te zien." Naar verwachting is rond 2040 het eerste goederenvervoer mogelijk. In de jaren daarna kunnen er wellicht mensen mee.

Exoskelet houdt zichzelf in balans

Een ander apparaat dat in de Dream Hall wordt gemaakt, is het exoskelet van Project MARCH. Deze gemotoriseerde robotbenen moeten mensen met een dwarslaesie helpen weer te lopen.

Dit jaar krijgt het exoskelet nieuwe sensoren die helpen bij stabilisatie. De drager van het pak kan dan zonder krukken blijven staan en lopen, ook over oneffen terrein.

Even op en neer naar de supermarkt met het exoskelet kan nog niet. De accu gaat te snel leeg, het pak is te lomp en de betrouwbaarheid moet beter. Maar soortgelijke exoskeletten worden al wel gebruikt in revalidatiecentra. Daar helpen ze botten en spieren van de patiënten te versterken.

Project MARCH innoveert door. Zo heeft het vorig jaar al geëxperimenteerd met het aansturen van de robotbenen via de hersenen van de drager. "De drager kan al beginnen met lopen als hij eraan denkt", zegt Joy Brand van Project MARCH. "Nu onderzoeken we of hij ook weer kan stoppen. Dat is een uitdaging, want als je wandelt ontstaat er veel afleiding. Maar we zijn goed op weg."

Dream Hall biedt de handvatten voor innovatie

De meeste studenten van de Dream Teams hebben hun studie een jaar gepauzeerd. Zo kunnen ze zich helemaal op deze projecten richten. Ze doen het omdat ze het graag willen. Het programma levert geen studiepunten op en het is niet gekoppeld aan lessen.

De studenten doen alles zelf. Wel krijgen ze van de TU Delft een ruimte om te werken, de faciliteiten om de projecten op te starten en wat hulp op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid.

Sanne Guis, operationeel manager van de Dream Hall, noemt het een magische plek. "Er komen hier gemotiveerde mensen samen, die samen keihard werken om hun doelen te bereiken", zegt ze. "Ze doen mee aan competities overal ter wereld, waar ze met hun projecten proberen van andere teams te winnen."

Studenten geven zich een jaar lang over aan een Dream Team. Daarna worden ze opgevolgd door nieuwe leden. In een jaar tijd moeten zij daarom bergen werk verzetten.

Niet alleen moeten ze snel een hecht team vormen, ook moeten ze hun concepten bouwen en zich richten op niet-technische kanten, zoals managementtaken. Om de projecten te bekostigen, zoeken ze naar sponsoren en samenwerkingen met organisaties en bedrijven.

'Dit zijn mensen met unieke vaardigheden'

Dat levert een kostbare wisselwerking op, zegt Guis. "Van die sponsoren en experts komt veel kennis waarmee studenten aan de slag kunnen." Daar leren ze volgens haar veel van.

Andersom hopen de bedrijven op deze manier nieuw talent te werven. "Bedrijven zijn altijd erg op zoek naar mensen uit de Dream Teams. Want dit zijn mensen met unieke vaardigheden, die bekendstaan om veel doorzettingsvermogen en motivatie."

Maar het belangrijkst is dat de studenten in de Dream Hall echt kunnen experimenteren met innovatieve technologie. "In het bedrijfsleven is dat vaak lastiger, omdat daar goed over nagedacht wordt en innoveren veel geld kost." Voor de teams is innovatie juist het doel. "Ze willen vechten voor hun missie."