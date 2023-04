Ook Pensioenfonds Zorg & Welzijn getroffen door datalek bij marktonderzoeker

De persoonsgegevens van ongeveer 95.000 deelnemers van Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) zijn mogelijk gelekt. De data zijn buitgemaakt bij een cyberaanval waar eerder de NS, VodafoneZiggo en De Vrienden van Amstel LIVE slachtoffer van werden.

Volgens PFZW is nog niet duidelijk of de persoonsgegevens daadwerkelijk naar buiten zijn gekomen. Als dat is gebeurd, gaat het om achternamen, mailadressen, leeftijden en geslachten. Het fonds zegt dat financiële gegevens en wachtwoorden in ieder geval niet zijn uitgelekt.

"We weten nog steeds niet zeker of er persoonlijke gegevens zijn uitgelekt", vertelt Blauw-directeur Jos Vink aan NU.nl. "Eind maart kregen we van onze softwareleverancier een melding van een datalek. Maar op vragen over welke data zijn uitgelekt en hoe dat kon gebeuren, hebben we geen antwoord meer gekregen."