Cybercriminelen krijgen toegang tot gegevens van KNVB-medewerkers

De Nederlandse voetbalbond KNVB is getroffen door een cyberaanval. Door een inbraak op het ICT-netwerk van de KNVB Campus in Zeist hebben criminelen persoonlijke gegevens van KNVB-medewerkers in handen gekregen.