Dashcams en videodeurbellen: hoe ver mag je gaan met filmen op straat?

Mag je met een videodeurbel wel of niet de openbare weg filmen? De belangrijkste privacyregel is dat je alleen je eigen bezittingen mag filmen. Maar je bent niet meteen strafbaar als je camera een stukje van de straat filmt.

Ons artikel over waarschuwingsstickers bij videodeurbellen leverde veel lezersvragen over de privacyregels op. Veel lezers denken dat bijvoorbeeld videodeurbellen, beveiligingscamera's en dashcams in auto's de openbare weg mogen filmen.

Mensen denken dat dit geen probleem is, omdat je met een mobieltje ook op straat mag filmen. "Maar dat mag niet ongelimiteerd", vertelt hoogleraar internetrecht Arno Lodder van de Vrije Universiteit Amsterdam. "Op het moment dat je op mensen gaat inzoomen of mensen gaat volgen terwijl je filmt, dan ga je een grens over."

Met een beveiligingscamera of videodeurbel kan je (in de meeste gevallen) niemand volgen. Maar je moet volgens Lodder wel een goede reden hebben om zo'n camera te plaatsen. Bijvoorbeeld als er meermaals is ingebroken in je schuur. "Je moet de camera zo ophangen dat alleen jouw doel wordt bereikt", zegt Lodder. "Als je met de camera naast je schuur ook een groot deel van de straat filmt, schiet de camera zijn doel voorbij." Maar een stukje straat is vaak lastig te voorkomen.

Gebruik je gezonde verstand

Bij het gebruik van camerasystemen moeten mensen volgens Lodder hun gezond verstand gebruiken. Stel jezelf altijd de vraag: Is het redelijk wat ik doe? Of: Wat zou ik hiervan vinden als een ander dit doet?

"Met een dashcam kun je bijvoorbeeld een complete autorit filmen", legt Lodder uit. "Maar wat heb je aan die beelden als er tijdens de rit niets is gebeurd? Eigenlijk moet je ze dan meteen weer verwijderen."

Veel dashcams bewaren beelden totdat de geheugenkaart vol is. Daarna worden de oudste beelden overschreven. Maar dan overtreed je al de AVG-regels, omdat je de beelden langer bewaart dan nodig is.

Gebruik de videodeurbel niet om de buurvrouw te begluren

Dat geldt ook voor een videodeurbel. "Die heb je om te kunnen zien wie er voor de deur staat, niet om in de gaten te houden wat je buurvrouw doet", grapt Lodder. "Wat heb je eraan om die beelden dertig dagen te bewaren als er niets is gebeurd?"

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op de naleving van de privacyregels. "De belangrijkste regel dat je alleen je eigen bezittingen mag filmen," schrijft de AP in het stappenplan voor een camera bij je thuis. "Je mag dus niet de eigendommen van de buren of de openbare weg filmen."