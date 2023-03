Data miljoenen Nederlanders gelekt, softwareleverancier voor rechter gesleept

Delen via E-mail

De persoonsgegevens van zo'n 2 miljoen Nederlanders zijn de afgelopen dagen op straat komen te liggen door een datalek. Het gaat om een lek bij enkele marktonderzoeksbureaus die gebruikmaken van software van leverancier Nebu. Een van de bureaus heeft Nebu nu voor de rechter gesleept.

Het gaat om het bureau Blauw, dat via de rechter wil afdwingen dat Nebu meer informatie geeft over het lek. Het kort geding staat gepland voor komende dinsdag.

Het bureau wil onder meer weten welke persoonsgegevens precies zijn gelekt en hoe het heeft kunnen gebeuren. Als de softwareleverancier vóór dinsdag duidelijkheid verschaft, trekt Blauw het kort geding in.

"Sinds het datalek is het contact met Nebu matig en krijgen we niemand te spreken", zegt topman Jos Vink. Het onderzoeksbureau heeft een advocaat genomen voor juridisch advies over wat het het beste kan doen en hoe het klanten zo goed mogelijk kan informeren.