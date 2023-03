Musk ontneemt niet-betalende twitteraars hun stemrecht op Twitter

Twitteraars zonder betaald Blue-abonnement kunnen vanaf half april niet meer stemmen in polls. Ook verschijnen hun tweets niet meer in de For You-lijst.

In de For You-lijst staan tweets die mogelijk interessant zijn voor een Twitter-gebruiker. Het gaat om berichten van twitteraars die lijken op accounts die een gebruiker al volgt.

Straks staan dus alleen nog tweets van betaalde accounts in die lijst. Volgens eigenaar Elon Musk is dat "de enige realistische manier" om spam van Twitter-robots tegen te houden.

Niet-betalende twitteraars kunnen vanaf 15 april ook niet meer stemmen in polls. Dat is mogelijk het gevolg van de uitslag van Musks eigen poll in december. De miljardair vroeg toen of hij moet opstappen als topman van het socialemediabedrijf. Van de 17,5 miljoen stemmers heeft 57,5 procent ja gezegd. Later gaf Musk Twitter-robots daar de schuld van.

Musk heeft in de afgelopen maanden al vaker geprobeerd het aantal Twitter-robots te beperken. Ook heeft hij ze als excuus gebruikt om bepaalde maatregelen te nemen. Dat doet hij doorgaans zonder te bewijzen dat de bots daadwerkelijk een probleem vormen.

De nieuwe stap lijkt volgens critici dan ook bedoeld om meer abonnementen te verkopen. Bij het afsluiten van zo'n Twitter Blue-abonnement staat nu al dat betalende abonnees "bovenaan komen te staan" in lijsten van reacties en in zoekopdrachten. Niet-abonnees uit de For You-lijst weren is daarmee de volgende stap.