Grootste cryptobeurs Binance voor de rechter om jarenlang schenden van regels

De Amerikaanse financiële toezichthouder CFTC spant een rechtszaak aan tegen 's werelds grootste handelsplatform voor cryptomunten Binance. Ook medeoprichter en topman Changpeng Zhao moet voor de rechter verschijnen. Volgens de CFTC heeft Binance jarenlang meerdere regels geschonden.

De aanklacht is ingediend bij een rechtbank in Chicago. Volgens de toezichthouder voerde Binance bepaalde transacties en diensten uit zonder de benodigde vergunning. "Bij Binance weten ze al jaren dat ze de CFTC-regels overtreden", meldt de waakhond.

CFTC-voorzitter Rostin Behnam zegt dat de aanklacht deel uitmaakt van "een campagne om misdragingen in de wisselvallige en riskante cryptowereld te vinden en te stoppen". Hij zegt dat dit een waarschuwing aan iedereen in de cryptowereld is dat de toezichthouder opzettelijke omzeiling van de Amerikaanse wetgeving niet tolereert.