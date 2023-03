Delen van broncode Twitter gelekt op online platform GitHub

Volgens Twitter zijn delen van de belangrijke broncode van het sociale mediaplatform online gelekt, schrijft The New York Times . Twitter lichtte vrijdag het online platform voor softwareontwikkelaars GitHub in dat de code daar gepost was. GitHub verwijderde de broncode nog dezelfde dag, meldt The New York Times, die juridische documenten erover inzag.

De broncode is als oorspronkelijke programmeertekst het fundament waar de software op draait. Het is voor bedrijven erg belangrijk om hun broncode geheim te houden. Hackers kunnen met kennis van Twitters broncode makkelijker langs de beveiliging komen. Ook zouden ze data van gebruikers kunnen inzien.

Het is onduidelijk hoelang de gelekte code op GitHub te vinden was, maar het lijkt erop dat hij ten minste een aantal maanden publiek toegankelijk was. Twitter heeft aan de Californische rechtbank gevraagd GitHub op te dragen bekend te maken wie de persoon is die de code deelde en wie de code gedownload hebben.

Twee mensen betrokken bij het interne onderzoek van Twitter hebben hun vermoeden uitgesproken dat degene die voor het lek verantwoordelijk is, het bedrijf vorig jaar heeft verlaten. Sinds de koop van Twitter door Elon Musk is ongeveer 75 procent van het personeel ontslagen of zelf opgestapt.

Onder de gebruikersnaam "freespeechenthusiast" plaatste de nog onbekende persoon de broncode begin januari online. De leidinggevenden van Twitter werden pas onlangs op de hoogte gebracht van het lek. Een punt van zorg is dat de code hackers de middelen kan geven om aan gebruikersgegevens te komen of de site offline te halen, zeiden ze.