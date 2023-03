Elon Musk zegt dat Twitter nog maar 20 miljard dollar waard is

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Elon Musk zegt dat Twitter nu ongeveer 20 miljard dollar (zo'n 18,55 miljard euro) waard is. In oktober betaalde de zakenman nog 44 miljard dollar voor het sociale netwerk.

Musk heeft een e-mail aan alle werknemers gestuurd, waarin hij waarschuwt dat Twitter in een kwetsbare financiële positie verkeert. Daarbij zegt hij dat het op een gegeven moment slechts vier maanden duurt voordat het geld op raakt.

De e-mail bevat ook informatie over het nieuwe programma voor aandelencompensatie voor Twitter-medewerkers. Zij ontvangen voortaan aandelen in X Corporation. Dat is de holdingmaatschappij die Musk gebruikte om het bedrijf te kopen.