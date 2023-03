Britse politie komt duizenden cybercriminelen op het spoor via loksites

Delen via E-mail

Britse rechercheurs hebben meerdere sites opgezet waar cybercriminelen zogenaamd ddos-aanvallen konden bestellen. Hierdoor kwamen hun gegevens in handen van de politie en kunnen zij binnenkort een bezoekje verwachten.

Duizenden digitale vandalen trapten in de val en maakten accounts aan bij de nep-websites die de Britse cyberrechercheurs hadden opgezet. Het is niet bekend of ook Nederlandse cybercriminelen tegen de lamp zijn gelopen.