TikTok-directeur Shou Zi Chew stapt uit de schaduw voor Amerikaanse Senaat

Shou Zi Chew is al twee jaar de CEO van TikTok, een van de populairste apps ter wereld. Deze week trad hij voor het eerst in de spotlights toen hij werd ondervraagd door de Amerikaanse Senaat. De toekomst van TikTok in de VS staat op het spel. Wat weten we over Chew?

De veertigjarige Chew probeerde Amerikaanse beleidsmakers donderdag gerust te stellen over TikTok. Het ging vooral over TikToks banden met China en mogelijke cybersecurityrisico's die daaraan zijn verbonden.

Chew werd in januari 1983 geboren in Singapore. In zijn tienerjaren nam hij deel aan de verplichte militaire dienst van de Singaporese regering. Daarna studeerde hij economie in Londen en kreeg hij een baan als investeringsbankier bij Goldman Sachs.

Enkele jaren later verhuisde Chew naar het Amerikaanse Boston. Daar studeerde hij bedrijfskunde aan de Harvard Business School. In 2009 liep hij stage bij een start-up met de naam Facebook.

Chew reisde veel. Nadat hij in 2010 was afgestudeerd aan Harvard, werkte hij jarenlang bij een durfkapitaalbedrijf in Hongkong en als topman bij de Chinese smartphonegigant Xiaomi.

Nu is hij dus de directeur van TikTok. Chew woont in Singapore en stuurt vanuit dat land het bedrijf aan. Hij vliegt nog steeds de wereld over om TikTok-kantoren te bezoeken. Regelmatig is hij in de Verenigde Staten vinden.

TikTok probeert gesprek aan te gaan

Zo ook deze week. Het net sluit zich in de Verenigde Staten rondom TikTok. De app is al verbannen van overheidstelefoons en mogelijk volgt een landelijke blokkade. Toch maakte Chew zich voorafgaand aan het verhoor niet druk.

Tegen The Wall Street Journal zei hij de bijeenkomst als een kans te zien om uitleg te geven over TikTok. Hij wilde het gesprek aangaan met beleidsmakers om beter samen te werken. "Ik zie het als een mogelijkheid om verder te komen, niet als een laatste strohalm voor het voortbestaan van TikTok", zei hij.

Chew sluit aan in een rij met topmensen van techbedrijven die zich moeten verantwoorden voor de Senaat. Vóór TikTok werd het vuur aan de schenen van onder meer Twitter en Facebook gelegd.

Maar het verschil is dat die apps uit de Verenigde Staten komen. Achter TikTok staat moederbedrijf ByteDance, wat in China is gehuisvest. De Amerikaanse president Joe Biden wil daarom dat ByteDance TikTok verkoopt. Dat wilde zijn voorganger Donald Trump overigens ook.

In de Senaat werd onder meer gesproken over gevaarlijke challenges op TikTok. Foto: AFP

'TikTok vormt geen gevaar'

De afgelopen maanden is TikTok onder zijn leiding bezig met een charmeoffensief. Chew schuift aan bij verschillende grote media om uit te leggen dat TikTok echt geen gevaar vormt.

"Er is bezorgdheid ontstaan door onjuiste informatie over de bedrijfsstructuur van TikTok", zegt Chew. "TikTok is niet afhankelijk van de Chinese overheid en het bedrijf deelt geen informatie over Amerikaanse gebruikers met de Chinese overheid. TikTok wordt geleid door teams in de VS en Singapore. Het is niet beschikbaar in China."

En dat klopt. TikTok bestaat niet in China. Er is daar wel een alternatief: Douyin. Die app wordt ook uitgegeven door ByteDance, maar filmpjes met een gevoelige inhoud worden door de overheid gecensureerd.

Chew werd niet concreet genoeg in de Senaat

Chew en TikTok kwamen donderdag wat gehavend uit het verhoor. Het lukte de topman niet om de Senaat gerust te stellen. Dat kwam grotendeels doordat hij geen directe antwoorden gaf op vragen van de beleidsmakers.

Zo bleef onduidelijk wat de macht van Chew binnen TikTok precies is. Ook ontweek hij vragen over de doorverkoop van gebruikersgegevens. En hij danste om vragen heen over wie hem met het voorbereiden op het verhoor hadden geholpen.