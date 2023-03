Klanten van ING kunnen weer geld overmaken na storing

Klanten van ING konden sinds vrijdagochtend geen geld overmaken naar andere rekeningen door een storing. Inmiddels kan dat wel weer, zegt een woordvoerder rond 18.00 uur tegen NU.nl. Betalen in winkels of online via iDEAL was wel de hele dag mogelijk.

De storing is rond 8.45 uur ontstaan. Klanten kregen wel toegang tot hun rekening via de ING-app of online bankieren, maar konden geen geld overmaken naar andere rekeningen.

Mensen konden nog wel boodschappen afrekenen via pinapparaten in winkels, zei een woordvoerder van ING eerder tegen NU.nl. Ook online betalingen via iDEAL waren gewoon mogelijk.

Voor veel mensen kwam de storing op een ongelukkig moment. Op of rond de 24e van de maand krijgen veel mensen hun salaris gestort.