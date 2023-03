Eerste staat in VS remt gebruik van TikTok en Instagram door kinderen

In de Amerikaanse staat Utah is donderdag een wet ondertekend die het gebruik van TikTok en Instagram door jongeren en kinderen drastisch inperkt. Dit gebeurde ondanks tegenstand van de techindustrie en experts op het gebied van burgerrechten.

Het is volgens The New York Times de eerste wet op staatsniveau in Amerika die het gebruik van sociale media verbiedt voor personen onder de achttien jaar, zonder expliciete toestemming van ouders of voogden.