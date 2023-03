Eerste ge-3D-printe raket gelanceerd, motorstoring zorgt voor problemen

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Relativity Space heeft donderdagochtend voor het eerst een ge-3D-printe raket gelanceerd. Door een motorstoring kwam de Terran 1-raket niet hoger dan 16 kilometer. Toch noemt het bedrijf de missie een succes, meldt persbureau Reuters

Tachtig seconden na de lancering moest de tweede rakettrap ontsteken. Dat leek te gebeuren, maar uiteindelijk leverde de motor niet genoeg stuwkracht. Daardoor mislukte de poging om de Terran 1-raket in een baan om de aarde te brengen.

Toch is Relativity Space blij met de resultaten van de testlancering. De Terran 1-raket bereikte op een hoogte van 16 kilometer een snelheid van bijna 2.000 kilometer per uur. Dat is het punt waarop het ruimtevaartuig aan de meeste krachten wordt blootgesteld. De raket heeft die krachten goed doorstaan.

De Terran 1-raket is met een lengte van 110 meter bijna even lang als de Domtoren in Utrecht. Het ruimtevaartuig bestaat voor 85 procent uit onderdelen die met 3D-printers zijn gemaakt.

Het ruimtevaartbedrijf is ondanks de motorproblemen tevreden over de lancering. "Hoewel we het vandaag niet helemaal hebben gehaald, hebben we genoeg gegevens verzameld die bewijzen dat het vliegen met ge-3D-printe raketten mogelijk is", zei testleider Arwa Tizani Kelly van Relativity Space tijdens een livestream.