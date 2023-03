Nederlands kabinet gaat gebruik van TikTok op overheidstelefoons verbieden

Het kabinet raadt rijksambtenaren per direct af om apps uit landen als China en Rusland te gebruiken op hun werktelefoon. De populaire, maar omstreden app TikTok krijgt dus een negatief advies. Nederland volgt hiermee het voorbeeld van steeds meer overheden. Op termijn volgt er een compleet verbod.

Deze landen zetten digitale middelen in om andere staten bijvoorbeeld te bespioneren of te beïnvloeden. Onder meer China, Rusland en Iran hebben volgens de AIVD zo'n cyberprogramma.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) zegt dat het kabinet verder gaat dan één app afraden. "We kiezen voor een structurele oplossing die ambtenaren van de Rijksoverheid kunnen vertrouwen bij hun werk in een digitale wereld", zegt ze. "De Rijksoverheid moet veilig haar werk kunnen doen, ook via mobiele apparaten."

Er worden uitzonderingen gemaakt als een app nodig is voor specifieke taken van een rijksorganisatie. Het gaat dan om taken als inspectie en toezicht of opsporingsonderzoeken.