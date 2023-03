Drie mannen opgepakt die duizend Nederlanders oplichtten voor 1,2 miljoen euro

De politie heeft drie mannen opgepakt die bijna duizend Nederlanders voor 1,2 miljoen euro hebben opgelicht. Dat bevestigt het korps Midden-Nederland aan De Telegraaf . Twee verdachten werden aangehouden in Roemenië.

De verdachten maakten gebruik van phishing. Dat is een methode waarbij kwaadwillenden met nepmailtjes of -sms'jes hengelen naar persoonlijke data, zoals inlog- en bankgegevens. De groep was onder meer actief op Marktplaats.

Het gaat om drie mannen van 26, 27 en 33 jaar. Twee van hen zijn afkomstig uit Enschede en de derde verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Ook is een vriendin van de verdachten in beeld als verdachte, maar zij is niet opgepakt tijdens de operatie in Roemenië.

Het is niet duidelijk wanneer de mannen zijn opgepakt. De politie zou bijna een jaar onderzoek hebben gedaan. Het korps kreeg de mannen in het vizier toen agenten een verdacht telefoonnummer natrokken in hun database. Dat leverde volgens een politiewoordvoerder meer dan honderd hits op.