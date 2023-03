Elon Musk maakt deel Twitter-algoritme eind maart openbaar

Delen via E-mail

Twitter gaat het algoritme waarmee het platform tweets aan gebruikers aanbeveelt, openbaar maken. De code die daarvoor wordt gebruikt wordt op 31 maart "open source", zei Elon Musk vrijdag in een tweet.

Volgens Musk is het algoritme van Twitter te ingewikkeld en wordt het intern ook niet helemaal begrepen.

"Het bieden van code-transparantie zal in het begin ongelooflijk gênant zijn, maar het zou moeten leiden tot snelle verbeteringen in de kwaliteit van aanbevelingen", schreef Musk. "We ontwikkelen een vereenvoudigde aanpak om meer boeiende tweets weer te geven, maar er wordt nog aan gewerkt. Dat zal ook open source zijn."