FIFA 23 wordt uitgebreid met OneLove-campagne tegen racisme en discriminatie

EA SPORTS voegt in de aanloop naar de Dag tegen Racisme en Discriminatie op dinsdag 21 maart de OneLove-campagne toe aan het spel FIFA 23. Gamers kunnen een speciaal tenue vrijspelen en hun stadion voorzien van OneLove-uitingen.

De OneLove-campagne is gericht op het bestrijden van racisme en discriminatie in het voetbal. Via FIFA 23 moet de campagne nog meer (jonge) mensen bereiken.