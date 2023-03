Nieuw-Zeeland verbiedt TikTok op werktelefoons van parlementsleden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Nieuw-Zeeland gaat TikTok verbieden op werktelefoons en andere apparaten die toegang hebben tot het parlementaire netwerk, heeft een regeringsfunctionaris vrijdag bekendgemaakt.

Het verbod wordt vanaf 31 maart voor alle parlementariërs ingevoerd. Er bestaan zorgen over de cyberveiligheid van de Chinese app.

Vorig jaar werd bekend dat twee Amerikaanse journalisten werden gevolgd. Medewerkers van TikTok-moederbedrijf ByteDance bleken toegang te hebben tot IP-adressen en andere data. Dat had nooit mogen gebeuren, zei TikTok. De medewerkers werden ontslagen.

Andere landen voerden al eerder een verbod op de app op zakelijke telefoons en andere apparaten van overheidspersoneel. In het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, België en de Europese Unie soortgelijke maatregelen getroffen.

In Nederland is er nog geen officieel verbod op TikTok, maar er wordt wel over gesproken. Een meerderheid van de Tweede Kamer pleit voor een TikTok-boycot op telefoons van rijksambtenaren.